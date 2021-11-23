Александр Энберт прокомментировал снятие Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Ну как можно отреагировать на новость, когда наша прекрасная спортсменка получает травму в олимпийский сезон? Хочется просто поддержать Дарью, потому что это очень важный сезон. Она была в прекрасной форме. Почему это могло произойти? Я слышал много разных версий, но окончательного диагноза не знаю. Просто желаю Дарье, чтобы она восстановилась до чемпионата России и могла в полную силу участвовать в борьбе за поездку на Олимпийские игры.

К сожалению, фигурное катание — травмоопасный вид спорта, особенно сейчас, когда девочки исполняют свои программы на пределе человеческих возможностей. Хочется пожелать, чтобы они берегли себя. Конечно, ситуация сложная», — приводит слова Энберта «Газета.ру».

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