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Волосожар: в ближайшие выходные нас с Траньковым ждёт свидание в Сочи

Волосожар: в ближайшие выходные нас с Траньковым ждёт свидание в Сочи
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о предстоящем свидании с мужем и партнёром Максимом Траньковым в Сочи.

Волосожар участвует в телепроекте «Ледниковый период», а Траньков является одним из тренеров спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Свидание в Сочи? Мы тут поняли, что последний раз вместе катались с Максом год назад. Может быть, выйдем снова на лёд в декабре, но это не точно.

А когда мы ездили куда-то вдвоём без детей? В какой жизни? В этой или предыдущей?

В общем, в ближайшие выходные нас ждёт свидание в Сочи. Мы летим туда оба по работе, но это уже мелочи. Честно, тут не знаешь, что лучше. Хочется и чтобы работы было много, но и время друг для друга найти.

Это попытки совместить несовместимое? Или всё реально?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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