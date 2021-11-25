«Великая и прекрасная Этери Тутберидзе!» Ведущий Первого канала показал фото с тренером

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Борисов изображён рядом с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Великая и прекрасная Этери Тутберидзе! Надеюсь, ваш день прошёл, как и у меня, в великолепной компании! Мировой суперэксклюзив — скоро! А вы любите фигурное катание?» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дмитрия Борисова.

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