«Великая и прекрасная Этери Тутберидзе!» Ведущий Первого канала показал фото с тренером
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Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Борисов изображён рядом с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
«Великая и прекрасная Этери Тутберидзе! Надеюсь, ваш день прошёл, как и у меня, в великолепной компании! Мировой суперэксклюзив — скоро! А вы любите фигурное катание?» — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дмитрия Борисова.
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