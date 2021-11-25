Мария Бутырская: сейчас нет фигуристок, которые могут конкурировать с россиянками

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от Гран-при России, где выступят сразу три российские одиночницы: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

«Камила Валиева способна на многое. Всё зависит от того, как она будет кататься. Она очень классно катается, прыжки невероятны, в целом она очень сильная спортсменка. Лиза Туктамышева и Майя Хромых, безусловно, составят конкуренцию Камиле. Все девчонки очень сильные, но у Камилы сейчас невероятный подъём, а её четверные прыжки и тройной аксель не оставляют почти шансов соперницам. Главное, чтобы она собралась, тогда у неё всё получится.

Все девчонки понимают, что места всего три, а их много. Сейчас не главный бой, будет только проверка, но тоже очень важная, так как времени осталось совсем немного. Нет сейчас таких иностранных фигуристок, которые смогли бы конкурировать с нашими спортсменками. Вроде кто-то и может, но в итоге чего-то не хватает. По сути, наши девочки конкурируют только друг с другом», — сказала Мария Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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