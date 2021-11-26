Екатерина Боброва: то, что произошло после травмы Дарьи Усачёвой, повергло меня в сомнения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.
«Честно сказать, то, что произошло после травмы Дарьи Усачёвой, меня повергло в сомнения, потому что в СМИ написали одно, в федерации потом сказали другое. Я здесь немножко не согласна, что нас нужно держать в неведении.
Проскользнуло, мол, что это не ваше дело и так далее. Но одно дело, когда кто-то что-то на тренировке получает, этого никто не видит, это остаётся в группе, и вот спортсмен едет, хорошо катает и мы не знаем о каких-то проблемах со здоровьем. Но когда это происходит перед многомиллионной публикой и когда самые ярчайшие болельщики фигурного катания, и особенно болельщики Даши, хотят знать и понимать, что произошло, — здесь, мне кажется, всё-таки нужно рассказать правду.
А где эта правда — ну, лично я до сих пор так и не разобралась, что в итоге это такое, сколько это будет лечиться, насколько серьёзная эта травма. И я тоже за Дашу очень переживаю», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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