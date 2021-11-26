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Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Сочи

Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Сочи
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На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи спортивные пары завершили выступление в короткой программе. Победу одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, на 0,25 опередившие соотечественников – чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Если Павлюченко/Ходыкин и Кадырова/Бальченко, выступавшие в первой разминке, показали безупречные прокаты, то Мишина и Галлямов допустили ошибку при исполнении параллельного тройного сальхова.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи
Спортивные пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 73,91.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,64.
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) – 69,39.
4. Одри Лу/ Миша Митрофанов (США) – 64,97.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 6, Сочи, Россия
Спортивные пары. Короткая программа
26 ноября 2021, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Россия
73.91
2
Россия
73.64
3
Россия
69.39
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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