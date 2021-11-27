Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи в танцах на льду

На шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия) завершились соревнования танцевальных дуэтов.
Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Бронзовые медали завоевали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали шестыми. Ещё один российский дуэт Елизавета Худайбердиева / Егор Базин показал последний, восьмой результат.
Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи, Россия.
Танцы на льду
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 211,72.
2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 203,71.
3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 191,40.
...6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин (Россия) — 180,93.
...8. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) – 177,51.
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