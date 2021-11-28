Валиева сияла с медалью, Туктамышева срывала с себя пиджак в танце. Лучшие фото гала-шоу
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28 ноября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» участники Гран-при России выступили с показательными прокатами.
Перед гала-шоу состоялась церемония награждений победителей российского этапа. Накануне российская фигуристка Камила Валиева установила три мировых рекорда. В первый соревновательный день она переписала на себя лучшее достижение в короткой программе (87,42), а затем улучшила свои баллы в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).
Призёрами российского этапа Гран-при стали Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. При этом чемпионка мира 2015 года уступила 15-летней Валиевой более 40 баллов.
Лучшие фото с показательных выступлений — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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