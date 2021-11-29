Энберт — о Медведевой: суперспортсменка и просто приятный человек

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал о знакомстве с Евгенией Медведевой, вместе с которой участвует в ледовом спектакле «Анна Каренина».



«Мы с Женей познакомились на соревнованиях. Довольно много общались первый раз на этапе Гран-при во Франции в 2016 году. После этого встречались на соревнованиях, болтали. Так что мы очень давно друг друга знали. Когда нам сообщили, что мы будем в паре работать в «Анне Карениной», мне было очень приятно — это что-то новое, интересное. Мне с Женей очень приятно работать. Она суперспортсменка и просто приятный человек.



Как Женя раскрылась после совместных выступлений? Она раскрылась как парница, тут сто процентов. Мы очень многое с ней делали, и очень многое у Жени получается. Хотя потратили много времени на тренировки. А в плане общения я очень рад, что мы подружились ещё ближе. Женя — прекрасный человек. Я об этом и так догадывался, а теперь знаю точно», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Эксклюзивное интервью с Александром Энбертом доступно по ссылке.