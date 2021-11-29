Щербакова, Валиева, Хромых, Косторная и Татьяна Тарасова придут на «Вечерний Ургант»
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Алёна Косторная, а также заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова примут участие в съёмках телепередачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» проекта.
Передача с фигуристками выйдет в эфир 1 декабря, с Тарасовой — 2 декабря.
Посмотреть соответствующие фотографии можно в «инстаграме» «Вечернего Урганта».
Ранее 10-кратная чемпионка Италии Матильде Чичча заявила, что «Болеро» в исполнении Валиевой «многое теряет».
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