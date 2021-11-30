Советская вице-чемпионка мира назвала фигуриста, которому нет равных в умении кататься

Серебряный призёр чемпионата мира 1984 года в женском одиночном катании Анна Леванди (в девичестве Кондрашова) назвала фигуриста, которому, по её мнению, нет равных в умении кататься. Она выделила чемпиона мира 2015 года в командных соревнованиях, бронзового призёра Олимпиады-2014 в командных соревнованиях американца Джейсона Брауна.

«Если мы говорим о Брауне, надо понимать, что дело вовсе не в прыжках. Кататься так, как это делает он, в мире умеют единицы. И за этим стоит колоссальная тренировочная работа. Я, например, вообще не готова поставить вровень с Джейсоном кого-то ещё в умении кататься», — приводит слова Леванди «RT на русском».

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