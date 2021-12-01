Алексей Ягудин: Норвегия, а фигуристы есть? Может, запретим астматиков в биатлоне и лыжах?

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин иронично прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru

Напомним, представители биатлонной и лыжной сборных Норвегии периодически сталкиваются с критикой по поводу использования противоастматических препаратов, которые, по некоторым данным, способны влиять на выступления.

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