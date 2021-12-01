Евгений Плющенко отреагировал на идею Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю.

Это коснётся многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение, такая моя позиция», — приводит слова Плющенко «RT на русском».

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