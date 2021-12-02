Илья Соболев высмеял форму 8-летнего Саши Плющенко. Яна Рудковская отреагировала

Российский комик Илья Соболев высмеял форму, в которой тренируется Саша Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«У Гном Гномыча (прозвище Саши Плющенко. — Прим. «Чемпионата») классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет ещё больше», — написал Соболев в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим картинкам.
Посмотреть картинки можно в «инстаграме» Ильи Соболева.
На это отреагировала музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена Плющенко-старшего и мама Саши.
«Илюша, спасибо, наш агент после твоего поста уже продал две рекламные нашивки для спонсоров! Ты в доле, малыш», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 декабря 2021
-
11:07
-
10:40
-
10:32
-
09:56
-
08:38
-
07:52
-
07:47
-
07:26
- 1 декабря 2021
-
23:50
-
21:36
-
21:21
-
21:11
-
19:27
-
18:47
-
18:11
-
18:01
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:44
-
14:07
-
13:37
-
13:01
-
12:27
-
11:34
-
11:05
-
10:59
-
10:43
-
10:38
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
08:00
-
07:49
-
07:44