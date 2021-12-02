Илья Соболев высмеял форму 8-летнего Саши Плющенко. Яна Рудковская отреагировала

Российский комик Илья Соболев высмеял форму, в которой тренируется Саша Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Гном Гномыча (прозвище Саши Плющенко. — Прим. «Чемпионата») классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет ещё больше», — написал Соболев в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим картинкам.

Посмотреть картинки можно в «инстаграме» Ильи Соболева.

На это отреагировала музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена Плющенко-старшего и мама Саши.

«Илюша, спасибо, наш агент после твоего поста уже продал две рекламные нашивки для спонсоров! Ты в доле, малыш», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».

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