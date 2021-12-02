В ISU объяснили решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию

В Международной федерации конькобежцев прокомментировали решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
«Японская федерация конькобежного спорта (JSF) проинформировала ISU о том, что финал Гран-при по фигурному катанию 2021 года, который запланирован на 9–12 декабря 2021 года в Осаке (Япония), не может быть проведён, как планировалось.
К сожалению, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось.
ISU сожалеет, что проведение мероприятия в Осаке в декабре невозможно. ISU оценит вариант с возможной отсрочкой проведения мероприятия в конце сезона и примет решение как можно скорее. ISU благодарит Японскую федерацию конькобежного спорта за их усилия и сотрудничество», — отмечается в сообщении пресс-службы организации.
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