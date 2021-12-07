«Желаю осуществить самую большую мечту». Плющенко поздравил Ханю с днём рождения

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поздравил с днём рождения знаменитого японского фигуриста Юдзуру Ханю, которому сегодня, 7 декабря, исполнилось 27 лет.
«Сегодня день рождения одного из лучших фигуристов всех времён, моего друга Юдзуру Ханю. Желаю ему здоровья и успехов. И желаю, чтобы его самая большая мечта осуществилась», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Ханю — двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, двукратный чемпион мира (2014, 2017). В сезоне-2021/2022 он планировал показать аксель в 4,5 оборота на одном из этапов Гран-при (в Японии или России), но из-за травмы снялся с этих соревнований, однако не отказался от планов выступить на Играх-2022 в Пекине, став первым исполнителем четверного акселя.
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