Российский тренер рассказал, сколько стоят занятия по фигурному катанию в Москве

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Иван Островский рассказал, сколько надо платить за занятия по фигурному катанию в Москве. По его словам, в частных школах платят по 70 тыс. рублей в месяц.

«В Москве и Питере легче с домашним обучением, тут все в школу хотят ходить. И я это понимаю, сам получал журналистское образование и на юрфаке учился. Но на двух стульях усидеть сложно.

Есть теория равноценного обмена. Тебе надо пожертвовать всем, чтобы получить всё. Москва всё время выигрывает не потому, что у них лучше условия. Там платят по 70 тысяч в месяц в частных школах. И многим приходится ходить на индивидуальные уроки. Без них в принципе нельзя сейчас, ты не успеваешь освоить материал. А если не будешь брать, то, естественно, твоё положение в группе станет хуже», — цитирует Островского «Спорт-экспресс».

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