Российский тренер рассказал, сколько стоят занятия по фигурному катанию в Москве

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Иван Островский рассказал, сколько надо платить за занятия по фигурному катанию в Москве. По его словам, в частных школах платят по 70 тыс. рублей в месяц.
«В Москве и Питере легче с домашним обучением, тут все в школу хотят ходить. И я это понимаю, сам получал журналистское образование и на юрфаке учился. Но на двух стульях усидеть сложно.
Есть теория равноценного обмена. Тебе надо пожертвовать всем, чтобы получить всё. Москва всё время выигрывает не потому, что у них лучше условия. Там платят по 70 тысяч в месяц в частных школах. И многим приходится ходить на индивидуальные уроки. Без них в принципе нельзя сейчас, ты не успеваешь освоить материал. А если не будешь брать, то, естественно, твоё положение в группе станет хуже», — цитирует Островского «Спорт-экспресс».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26
-
22:58
-
21:12
-
20:39
-
19:56
-
18:33
-
18:10
-
17:32
-
16:19
-
16:02
-
15:32
-
15:13
-
13:56
-
12:06
-
08:11
-
00:08
- 6 декабря 2021
-
22:58
-
22:39
-
22:07
-
20:31
-
19:50