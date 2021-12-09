Алина Загитова показала, как выглядит после 10,5 часов съёмок. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке можно посмотреть, как выглядит спортсменка после 10 с половиной часов съёмок.
«10,5 часов съёмок», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.
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