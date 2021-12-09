«Сейчас возраст решает». Подписчица возразила Слуцкой по поводу ценза, Ирина ответила

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила на комментарий подписчицы к её посту о возрастном цензе в фигурном катании. Бывшая спортсменка ранее в своём «инстаграме» написала: «Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день. Кроме того, если наши фигуристки в 15 лет могут показывать прекрасное катание с исполнением сложнейших элементов, то зачем запрещать им это?!»
Подписчица возразила: «Странно слышать это от вас. Вы имели замечательную, долгую спортивную карьеру, и именно этого сейчас все лишены: что в 16 лет удалось завоевать — то твоё. Если что-то не вышло, следующего шанса не будет, ведь на следующий год придёт кто-то другой, кому 16. Так не должно быть. В спорте должно мастерство решать, а сейчас возраст решает».
Слуцкая ответила: «А кто запрещает шлифовать своё мастерство, а не уходить в 17?»
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 декабря 2021
-
10:02
-
09:14
-
08:54
-
07:37
- 8 декабря 2021
-
20:26
-
19:27
-
18:33
-
17:50
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26
-
22:58
-
21:12
-
20:39
-
19:56
-
18:33
-
18:10
-
17:32
-
16:19
-
16:02
-
15:32
-
15:13
-
13:56