«Сейчас возраст решает». Подписчица возразила Слуцкой по поводу ценза, Ирина ответила

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила на комментарий подписчицы к её посту о возрастном цензе в фигурном катании. Бывшая спортсменка ранее в своём «инстаграме» написала: «Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день. Кроме того, если наши фигуристки в 15 лет могут показывать прекрасное катание с исполнением сложнейших элементов, то зачем запрещать им это?!»

Подписчица возразила: «Странно слышать это от вас. Вы имели замечательную, долгую спортивную карьеру, и именно этого сейчас все лишены: что в 16 лет удалось завоевать — то твоё. Если что-то не вышло, следующего шанса не будет, ведь на следующий год придёт кто-то другой, кому 16. Так не должно быть. В спорте должно мастерство решать, а сейчас возраст решает».

Слуцкая ответила: «А кто запрещает шлифовать своё мастерство, а не уходить в 17?»

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