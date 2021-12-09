«На Олимпиаде надо показывать лучшее». Авербух — о возвращении программы «Белый ворон»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух приветствовал решение российского фигуриста Михаила Коляды вернуться к прошлогодней произвольной программе «Белый ворон» за два месяца до Олимпиады.

В начале сезона Коляда выступал с программой «Список Шиндлера». Напомним, постановщиком программы «Белый ворон» является Авербух.

«Я думаю, не рискованно возвращать старую программу — профессор Мишин точно знает, что он делает, это решение исключительно его. Он мне сообщил об этом ещё дней 10 назад. Программа абсолютно вкатанная, но опять же — ни одна программа не будет играть, если она не будет исполняться чисто, не будет насыщена сложными элементами. Желаю Мише обрести прошлогоднюю уверенность.

Если эта программа в прошлом году получила такое количество позитивных откликов и считается его лучшей программой, то на Олимпиаде надо показывать именно лучшее. Но опять же — в первую очередь нужно набраться уверенности и, если это придёт с помощью той программы, я буду только счастлив», — приводит слова Авербуха ТАСС.