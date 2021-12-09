«Немножко поздновато, месяца на три». Тарасова — о смене произвольной программы Коляды
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о смене произвольной программы российского фигуриста Михаила Коляды за два месяца до Олимпийских игр – 2022.
Коляда вернулся к прошлогодней программе «Белый ворон». В начале этого сезона Михаил выступал с программой, поставленной под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».
«Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с этой программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм.
Я профессионально работаю со спортсменами, поэтому для меня этот ход был неожиданным. У меня программа, которая была поставлена в июне, сохранялась до Олимпийских игр», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
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