«Немножко поздновато, месяца на три». Тарасова — о смене произвольной программы Коляды

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о смене произвольной программы российского фигуриста Михаила Коляды за два месяца до Олимпийских игр – 2022.

Коляда вернулся к прошлогодней программе «Белый ворон». В начале этого сезона Михаил выступал с программой, поставленной под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

«Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с этой программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм.

Я профессионально работаю со спортсменами, поэтому для меня этот ход был неожиданным. У меня программа, которая была поставлена в июне, сохранялась до Олимпийских игр», — приводит слова Тарасовой ТАСС.