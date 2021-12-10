Камила Валиева оторвалась от Елизаветы Туктамышевой в общем зачёте «Гонки за Пекин»

В предвкушении Олимпиады — 2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.

Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам всех этапов Гран-при. Камила Валиева ещё дальше оторвалась от Елизаветы Туктамышевой.

«Гонка за Пекин». Общий зачёт

1. Камила Валиева — 49 баллов

2. Елизавета Туктамышева — 32

3. Анна Щербакова — 20

4. Майя Хромых — 15,5

5. Александра Трусова — 13

6. Алёна Косторная — 8

7. Дарья Усачёва — 6



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