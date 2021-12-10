Камила Валиева оторвалась от Елизаветы Туктамышевой в общем зачёте «Гонки за Пекин»

В предвкушении Олимпиады — 2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.
Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам всех этапов Гран-при. Камила Валиева ещё дальше оторвалась от Елизаветы Туктамышевой.
«Гонка за Пекин». Общий зачёт
1. Камила Валиева — 49 баллов
2. Елизавета Туктамышева — 32
3. Анна Щербакова — 20
4. Майя Хромых — 15,5
5. Александра Трусова — 13
6. Алёна Косторная — 8
7. Дарья Усачёва — 6
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
09:15
-
09:00
-
00:09
- 9 декабря 2021
-
23:50
-
20:46
-
20:10
-
19:48
-
18:08
-
15:49
-
14:36
-
12:00
-
10:39
-
10:02
-
09:14
-
08:54
-
07:37
- 8 декабря 2021
-
20:26
-
19:27
-
18:33
-
17:50
-
17:22
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
12:40
-
11:46
-
11:15
-
09:50
-
08:35
-
07:54
-
07:46
-
07:40
-
07:32
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:26