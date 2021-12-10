Кто из российских фигуристок заслуживает выступить на Играх прямо сейчас? Общий зачёт спецпроекта «Чемпионата» после завершения Гран-при.

Валиева и Туктамышева ушли в отрыв в «Гонке за Пекин». Трусова далека от Олимпиады

Ситуация в женском одиночном катании накалена до предела. После неожиданной отмены финала Гран-при у российских фигуристок не осталось подготовительных стартов. Все, кто хотел предъявить свои притязания на Олимпиаду, уже сделали это. Перед чемпионатом России лидеры в «Гонке за Пекин» обозначились очень чётко. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева ушли в отрыв от конкуренток. А вот Александра Трусова всё дальше от Олимпиады.

Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав выбирался сегодня?

Разбираемся в очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» «Гонка за Пекин».

На этапе в Сочи Валиева обновила три мировых рекорда, увеличив свой лучший результат сезона на семь баллов. Камила упрочила своё лидерство в таблице, оторвавшись от Анны Щербаковой на 35 баллов. Елизавета Туктамышева улучшить свой «сизн бэст» не смогла и осталась на третьей строчке. Не изменила своих позиций и Хромых. Майя по-прежнему превосходит только Алёну Косторную и Дарью Усачёву и пока располагается на пятом месте.

Валиева с лёгкостью выиграла свой второй этап Гран-при, за что забирает два балла. Теперь Камила — единоличный лидер и в таблице баллов за места. Один балл за второе место достаётся Елизавете Туктамышевой. Майя Хромых заняла третье место, но на этапах Гран-при за этот результат в «Гонке за Пекин» баллы не положены.

Валиева вырвалась вперёд и в прыжковом зачёте. В Сочи фигуристка идеальным образом исполнила пять элементов ультра-си и выдала два чистых проката. Благодаря стабильному тройному акселю уверенно чувствует себя Елизавета Туктамышева, которая с хорошим отрывом закрепилась на второй позиции. Чистый четверной тулуп немного улучшил положение Майи Хромых. В прыжковом зачёте ученица Тутберидзе уверенно держится на третьей позиции.

В Сочи Валиевой удалось улучшить свой средний балл за компоненты на полтора. Камила всё ещё остаётся лидером по этому показателю. Вторая оценка на домашнем этапе подросла и у Туктамышевой с Хромых. Но на их положение в таблице это не повлияло. Лиза по-прежнему остаётся третьей, а Майя — последней.

Мнения журналистов и читателей уже третий выпуск «Гонки за Пекин» подряд остаются неизменными. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова — однозначные фавориты в борьбе за Олимпиаду.

Валиева и Туктамышева укрепили своё лидерство в общем зачёте и ушли в отрыв. Остальным фигуристкам будет очень сложно сместить Камилу и Лизу с первых позиций. Щербакова уверенно занимает третью строчку, а Майя Хромых идёт четвёртой. А вот Александра Трусова, пропустившая этап Гран-при в Японии из-за травмы, сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин». Русская ракета далека от Олимпиады.

После отмены финала Гран-при у россиянок больше не остаётся подготовительных стартов. Теперь нашим фигуристкам предстоит сразиться на чемпионате России, который, скорее всего, и решит судьбу трёх путёвок на Олимпиаду.