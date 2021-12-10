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Кто из российских фигуристок должен ехать на Олимпиаду, 10 декабря: Валиева и Туктамышева ушли в отрыв, шансы Трусовой

Валиева и Туктамышева ушли в отрыв в «Гонке за Пекин». Трусова далека от Олимпиады
Яна Левхина
Кто из российских фигуристок должен ехать на ОИ
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Кто из российских фигуристок заслуживает выступить на Играх прямо сейчас? Общий зачёт спецпроекта «Чемпионата» после завершения Гран-при.

Ситуация в женском одиночном катании накалена до предела. После неожиданной отмены финала Гран-при у российских фигуристок не осталось подготовительных стартов. Все, кто хотел предъявить свои притязания на Олимпиаду, уже сделали это. Перед чемпионатом России лидеры в «Гонке за Пекин» обозначились очень чётко. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева ушли в отрыв от конкуренток. А вот Александра Трусова всё дальше от Олимпиады.

Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав выбирался сегодня?

Разбираемся в очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» «Гонка за Пекин».

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

На этапе в Сочи Валиева обновила три мировых рекорда, увеличив свой лучший результат сезона на семь баллов. Камила упрочила своё лидерство в таблице, оторвавшись от Анны Щербаковой на 35 баллов. Елизавета Туктамышева улучшить свой «сизн бэст» не смогла и осталась на третьей строчке. Не изменила своих позиций и Хромых. Майя по-прежнему превосходит только Алёну Косторную и Дарью Усачёву и пока располагается на пятом месте.

Валиева с лёгкостью выиграла свой второй этап Гран-при, за что забирает два балла. Теперь Камила — единоличный лидер и в таблице баллов за места. Один балл за второе место достаётся Елизавете Туктамышевой. Майя Хромых заняла третье место, но на этапах Гран-при за этот результат в «Гонке за Пекин» баллы не положены.

Валиева вырвалась вперёд и в прыжковом зачёте. В Сочи фигуристка идеальным образом исполнила пять элементов ультра-си и выдала два чистых проката. Благодаря стабильному тройному акселю уверенно чувствует себя Елизавета Туктамышева, которая с хорошим отрывом закрепилась на второй позиции. Чистый четверной тулуп немного улучшил положение Майи Хромых. В прыжковом зачёте ученица Тутберидзе уверенно держится на третьей позиции.

В Сочи Валиевой удалось улучшить свой средний балл за компоненты на полтора. Камила всё ещё остаётся лидером по этому показателю. Вторая оценка на домашнем этапе подросла и у Туктамышевой с Хромых. Но на их положение в таблице это не повлияло. Лиза по-прежнему остаётся третьей, а Майя — последней.

Мнения журналистов и читателей уже третий выпуск «Гонки за Пекин» подряд остаются неизменными. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова — однозначные фавориты в борьбе за Олимпиаду.

Валиева и Туктамышева укрепили своё лидерство в общем зачёте и ушли в отрыв. Остальным фигуристкам будет очень сложно сместить Камилу и Лизу с первых позиций. Щербакова уверенно занимает третью строчку, а Майя Хромых идёт четвёртой. А вот Александра Трусова, пропустившая этап Гран-при в Японии из-за травмы, сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин». Русская ракета далека от Олимпиады.

После отмены финала Гран-при у россиянок больше не остаётся подготовительных стартов. Теперь нашим фигуристкам предстоит сразиться на чемпионате России, который, скорее всего, и решит судьбу трёх путёвок на Олимпиаду.

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