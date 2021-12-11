Американская фигуристка оценила танцевальную пару Синицина и Кацалапов

Серебряный призёр Олимпиады 2006 года в танцах на льду американка Танит Уайт сравнивала французскую танцевальную пару Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон с российским дуэтом Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Когда я ставлю эти две пары лицом к лицу, то вижу, что на данный момент французы имеют явное преимущество», — приводит слова Уайт портал Yahoo Sports.

«Не то чтобы Синицина и Кацалапов плохо выступали, просто у них не всегда были идеальные условия для тренировок. Поэтому и их выступления ещё не идеальны», — добавила Танит Уайт.

Напомним, Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира в танцах на льду. Пападакис и Сизерон выигрывали чемпионат мира четыре раза.

Планировалось, что первой очной дуэлью французской и российской пары в этом сезоне станет Гран-при в Японии, который был отменён из-за коронавируса. В итоге спортсмены, возможно, смогут посоревноваться друг с другом на чемпионате Европы, который в январе пройдёт в Таллине (Эстония).