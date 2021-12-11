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«Танечка, какой кошмар». Гимнастка Анастасия Близнюк обратилась к Волосожар

«Танечка, какой кошмар». Гимнастка Анастасия Близнюк обратилась к Волосожар
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк прокомментировала информацию о серьёзной травме, которую получила фигуристка Татьяна Волосожар во время выступления в шоу «Ледниковый период». Партнёром Татьяны является актёр Фёдор Федотов.

На съёмках очередного выпуска шоу двукратная олимпийская чемпионка неудачно упала. Врачи диагностировали разрыв мениска. По словам Татьяны, ей нужна операция, поэтому она может досрочно завершить выступление в «Ледниковом периоде».

Близнюк в комментарии к посту Волосожар написала: «Танечка, какой кошмар. Держитесь! Здоровья Вам! Это главное!»

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