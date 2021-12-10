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«Нужна операция». Татьяна Волосожар может досрочно покинуть «Ледниковый период»

«Нужна операция». Татьяна Волосожар может досрочно покинуть «Ледниковый период»
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о травме, полученной на шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым. По словам Татьяны, ей требуется операция, поэтому она может досрочно покинуть шоу.

«Меня уговорили рассказать об этом. Я не люблю жаловаться, не люблю лишней драмы. Мне проще стиснуть зубы, улыбнуться и идти дальше, не показывая, что скрывается за этой улыбкой. Но сейчас мы катаемся на Первом. На нас смотрят миллионы людей. И я хочу со всеми оставаться честной.

На последнем номере, который снимался, мы упали. Бывает. Сначала показалось, что ничего страшного не случилось, мы докатались и ушли за кулисы. Но уже через полчаса стало ясно, что произошло что-то нехорошее. На колене выросла огромная шишка с жидкостью и меня срочно отправили к врачу. Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ.

Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лёжа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что всё само пройдёт и завтра я снова поеду на тренировку. Но если хочешь кого-то рассмешить, расскажи ему о своих планах. Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть её тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция…

Телефон разрывался. Мне одновременно писали десятки друзей и знакомых: «Ну как? Ну что?» А я не знала, что отвечать. Первые минуты состояние было шоковое. Я не ожидала, что всё так развернётся. Просто пыталась понять, что делать. Моё расписание на декабрь и январь забито льдом: «Ледниковый», ледовые шоу, мастер-классы. Подвести столько людей, разрушить столько планов — это просто мой личный ад. Я так не умею.

Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду. Близкие в один голос говорили: «Снимайся с шоу, всё отменяй, угробишься». Я головой понимаю, что, возможно, так и надо сделать. Но столько людей… На меня рассчитывают коллеги. За нас голосуют зрители! Просто плюнуть на всё это?

И я решила взять паузу на 48 часов. Мне нужно было понять, найду ли я хоть какой-то способ физически встать снова на лёд и достойно докататься в «Ледниковом», не подводя ни своего партнёра, ни организаторов, ни зрителей, ни саму себя», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

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