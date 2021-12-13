В ФФКР не стали отвечать на вопрос о шансах Косторной на Олимпиаду при пропуске ЧР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Мы не имеем права публиковать диагноз. Шансы Косторной на Олимпиаду при пропуске ЧР? Новость о травме Алёны пришла только что, поэтому пока ничего сказать не могу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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