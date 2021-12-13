Алёна Косторная отказалась обсуждать с журналистами снятие с ЧР из-за травмы
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Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать снятие с грядущего чемпионата России.
«Я ничего говорить не буду. Мне не разрешено что-либо комментировать», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».
Ранее ученица Этери Тутберидзе снялась с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Алёна сломала правую кисть. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Косторная была одной из главных претенденток на поездку в Китай.
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