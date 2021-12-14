Мария Бутырская ответила на вопрос о закономерности травм фигуристок Этери Тутберидзе

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская ответила на вопрос, можно ли найти закономерность в том, что в сезоне-2021/2022 уже три фигуристки-одиночницы, занимающиеся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, получили травмы. Вчера, 13 декабря, стало известно о травме Алёны Косторной; ранее Александра Трусова и Дарья Усачёва из-за травм пропустили Гран-при Японии.
«Давайте не будем об этом (искать закономерности. — Прим. «Чемпионата»), травмы всегда были и будут. Конкуренция очень большая, и думаю, что у самих девчонок настолько велик ажиотаж по поводу разбора олимпийских мест, что они сами пашут и работают до изнеможения.
Да, все на это обращают внимание, но надо понимать, что исполняются элементы ультра-си. Они отрабатываются ежедневно, и, конечно, это может привести к травмам. И это во всех видах спорта, допустим, в спортивной гимнастике: чем сложнее уровень, тем больше травм. Четверной прыжок — это действительно очень сложный элемент, и для того, чтобы его исполнять, должна быть очень хорошая, потрясающая физическая форма», — цитирует Бутырскую «Газета.ру».
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