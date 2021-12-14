Медведева и Милохин страстно поцеловались в новом номере на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин страстно поцеловались в конце проката в ходе съёмок очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Об этом информирует издание «Газета.ру».
Пара показала первую часть выступления под Happy New Year группы ABBA. Медведева предстала в белом блестящем платье, а Милохин в свитере с оленями – тоже белых тонов.
Вскоре после этого включилась более зажигательная Jingle Bell Rock (Trap City) и Медведева с Милохиным исполнили быстрый танец. В концовке выступления музыка снова сменилась на Happy New Year и молодые люди завершили прокат долгим поцелуем.
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