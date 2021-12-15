Алексей Ягудин: если мы потеряем ещё кого-то, это вообще трагедия будет

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос, можно ли найти закономерность в том, что в сезоне-2021/2022 уже три фигуристки-одиночницы, занимающиеся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, получили травмы. 13 декабря стало известно о травме Алёны Косторной; ранее Александра Трусова и Дарья Усачёва из-за травм пропустили Гран-при Японии.

«Можно ли увидеть какую-то закономерность в череде травм — мол, все выкладываются на двести процентов в олимпийском сезоне? Нет, это спорт, так просто сложилось. У нас в «Ледниковом периоде» тоже люди на грани.

Ждать ли Трусову на чемпионате России? Так новостей же вроде не было о том, что Трусова снимается. Я лично её жду. Если мы потеряем ещё кого-то, это вообще трагедия будет», — приводит слова Ягудина «Газета.ру».

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