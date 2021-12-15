«Вот такие мы». Виктория Синицина отреагировала на забавное видео Алины Загитовой

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, прокомментировала пост олимпийской чемпионки Алины Загитовой в «Инстаграме». Алина ранее опубликовала забавное видео о разных гранях своего характера и написала: «То, что тебя не убивает, делает сильнее».

Синицина в комментарии отметила: «Вот такие мы».

Загитова также является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.



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