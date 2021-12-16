Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Синицина: в детстве хотелось по полной оторваться, но после катка садилась за уроки

Синицина: в детстве хотелось по полной оторваться, но после катка садилась за уроки
Комментарии

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как прошло её детство.

«В детстве, когда я шла на тренировку, иногда задумывалась, что вот, кто-то гуляет во дворе постоянно, а я только иногда. Конечно, мне тоже хотелось по полной оторваться на всех детских площадках и наиграться по самое не могу во всё, что только можно. Но после катка я садилась за уроки.

Мотивировала себя тем, что зато я много путешествую по всему миру и есть знакомые из разных его уголков. Друзей, кстати, мне тоже хватало и в школе, и на катке. Поэтому, если вам сейчас в чём-то трудно, просто найдите в этом что-то хорошее и полезное для себя. В будущем вас обязательно будет ждать ваша личная победа, в первую очередь над собой», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

«Русская пара под русскую музыку». Жулин уверен в новых программах Синициной и Кацалапова «Русская пара под русскую музыку». Жулин уверен в новых программах Синициной и Кацалапова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021