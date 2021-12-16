Синицина: в детстве хотелось по полной оторваться, но после катка садилась за уроки

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как прошло её детство.

«В детстве, когда я шла на тренировку, иногда задумывалась, что вот, кто-то гуляет во дворе постоянно, а я только иногда. Конечно, мне тоже хотелось по полной оторваться на всех детских площадках и наиграться по самое не могу во всё, что только можно. Но после катка я садилась за уроки.

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Мотивировала себя тем, что зато я много путешествую по всему миру и есть знакомые из разных его уголков. Друзей, кстати, мне тоже хватало и в школе, и на катке. Поэтому, если вам сейчас в чём-то трудно, просто найдите в этом что-то хорошее и полезное для себя. В будущем вас обязательно будет ждать ваша личная победа, в первую очередь над собой», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».