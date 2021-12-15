«Становится очень грустно». Тотьмянина — о заключительной съёмке «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала пост, посвящённый съёмкам очередного выпуска шоу «Ледниковый период». Она выступает в проекте в паре с актёром Иваном Колесниковым.
«Это мы вчера. А сегодня заключительная съемка «Ледникового периода», и становится очень грустно! Этот сезон подарил много приятных эмоций и останется в моём сердце навсегда!» — написала Тотьмянина.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира.
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