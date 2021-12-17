Фигуристы Коляда, Семененко и Кондратюк выступят на ЧР-2022

Опубликованы предварительные списки участников чемпионата России – 2022 по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. Среди них основные претенденты на попадание в олимпийскую команду: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник. Выступят на чемпионате России и не менее известные Алексей Ерохов, Артур Даниелян, Артём Ковалёв, Егор Рухин, Роман Савосин и Илья Яблоков. Также в заявку попали молодые фигуристы: Кирилл Сарновский, Глеб Лутфуллин, Андрей Анисимов и Владислав Дикиджи.

Короткую программу мужчины покажут 23 декабря, произвольную – 24-го.