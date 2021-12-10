Мудрое решение Мишина. Фигурист Коляда вернул к Олимпиаде выдающуюся программу

«Белым вороном» восторгаются не только в России, но и за рубежом. Эта постановка наверняка поможет Мише справиться с проблемами.

Свершилось то, чего так безумно ждали многие болельщики. Михаил Коляда вернул свою прошлогоднюю программу «Белый ворон». В этом сезоне дела у лучшего фигуриста России складываются тяжело. Ученик Мишина никак не мог привыкнуть к новым постановкам и постоянно выдавал прокаты с ошибками, из-за чего получал уйму критики в свой адрес. Болельщики и эксперты волновались за судьбу олимпийского командного турнира, в котором Россия претендует на золото.

Но Алексей Мишин сделал мудрый шаг на пути к решению проблем своего подопечного. Профессор вернул Коляде программу, с которой тот блистал в прошлом сезоне. «Белый ворон» наверняка вдохнёт в Коляду прежнюю уверенность и подарит ему крылья.

«Белый ворон» помогает летать

Чтобы выдать прокат жизни, одной отличной спортивной формы недостаточно. Нужно поймать то особое чувство вдохновения и полной веры в себя, которое превращает привычное выступление в некое откровение и несёт в потоке до самого конца. И «Белый ворон» просто создан для того, чтобы дарить крылья.

Мы уже видели нечто подобное в демо-версии на контрольных прокатах в прошлом году. Это было первое выступление Михаила Коляды после долгого перерыва, и его возвращение получилось максимально убедительным. Была одна помарка под конец программы (на то это и демо-версия), но она совсем не испортила невероятное впечатление от происходящего на льду. Оглушительное великолепие, остановившее время. Ощущение полной нереальности.

Ничего лучше в те дни «Мегаспорт» точно не видел. Даже наши девушки не смогли перебить эффект «Белого ворона». И очень хочется верить, что этот эффект повторится и на Олимпийских играх в Пекине, но в полной версии с безупречным прокатом.

Программа, доводящая до слёз

«Белого ворона» Коляде в прошлом сезоне поставил Илья Авербух. В этой произвольной программе фигурист воплощает образ великого артиста балета Рудольфа Нуреева, творческий путь которого был полон вызовов и преодоления. Путь Михаила в большом спорте тоже про преодоление. Неудачное выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане, пропуск сезона из-за обострения синусита и последовавшей операции, возвращение на лёд и новая борьба с собой на каждом турнире — «Белый ворон» отражает все взлёты и падения самого Коляды, а он, в свою очередь, мастерски передаёт в каждом жесте самые тонкие грани идейного замысла Авербуха.

Эта программа — штучная работа. И её высоко оценили не только у нас, но и за рубежом. Наиболее ярко о ней отозвался канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл. Он признался, что чуть не заплакал, когда смотрел выступление Коляды на чемпионате мира в Стокгольме.

«Музыка невероятно красива, прекрасные хореографические движения, потрясающие технические элементы, такие как тот четверной тулуп с переходом на изображение расправляющей крылья птицы или тройной прыжок, после которого он замирает, стоит на одной ноге и встаёт на носок. Это выдающаяся работа Ильи Авербуха. Обожаю эту программу. Когда смотрел это выступление, то чуть не плакал», — сказал Хилл в интервью CBC.

Казалось, что «Белому ворону» суждено стать олимпийской программой. Представлять у Коляды что-то другое категорически не хотелось. Да и на международных стартах эту программу видели всего два раза. Всё так и кричало Мишину: «Оставляйте Нуреева». Но Алексей Николаевич поступил по-другому, заставив болельщиков тяжело вздохнуть.

Стратегия Мишина против перегорания

Для олимпийского сезона Михаилу Коляде вместо «Белого ворона» поставили произвольную под саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Флешбэки олимпийского Сочи сразу вылезли наружу, как ни переубеждал в обратном постановщик Никита Михайлов. Ну а как можно было не вспоминать «Список Шиндлера» Юлии Липницкой? Невыполнимая задача. Особенно когда в конце новой произвольной Коляда замирает подобно Юле, и в голове невольно рождается пронзительный взгляд «девочки в красном пальто».

Сама тема и музыка в «Списке Шиндлера», безусловно, великие, и Коляде было по силам их передать. Но идеального попадания, как с «Белым вороном», здесь не случилось. И от старта к старту сожаление о прошлогодней программе никак не уменьшалось. Зачем нужно было менять общепризнанную постановку, оставалось загадкой.

Впрочем, Коляда объяснял отказ от «Белого ворона» нежеланием долго кататься под одну и ту же музыку. И Алексей Мишин, чтобы не допустить перегорания своего ученика, решил позволить ему от неё отдохнуть. Но в уме Профессор держал возможность возвращения к старой постановке.

«Когда мы приступили к работе над произвольной программой «Список Шиндлера», я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем «Белый ворон». Учитывал вероятность возвращения к «Ворону». Но я прекрасно понимал, что, если бы мы продолжили без перерыва с августа катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрёпанную надоевшую ворону», — приводит слова Мишина сайт «Матч ТВ».

Начать летать ещё не поздно

Однако не слишком ли поздно возвращаться к прошлогодней произвольной — за пару месяцев до Олимпийских игр? Определённый риск есть, но, на самом деле, особо терять нечего. Если бы в «Списке Шиндлера» Миша летал и звенел, то доставать из закромов «Белого ворона», как бы ни мечтали об этом болельщики, было бы действительно опасно. Но блестящих прокатов на соревнованиях у него пока не было. Возможно, «Белый ворон» эту ситуацию изменит.

Мгновенного чуда ждать не стоит, но перезагрузка должна пойти Коляде на пользу. В конце концов, это же не новая программа. С ней он катался на чемпионате мира в Стокгольме и командном чемпионате мира в Осаке, и этот опыт может придать Мише необходимую уверенность. А самое главное — это полностью «его» программа. Время раскрыть крылья, которых сейчас не хватает, и лететь на них к главным стартам до самого Пекина. И показывать там максимум, чтобы и Эшер Хилл, и мы все на этот раз точно заплакали от восторга.