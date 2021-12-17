Мишина и Галлямов вошли в предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию

Чемпионы мира 2021 года в парном катании, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, вошли в предварительный состав участников чемпионата страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию (парное катание)

1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Челябинская обл.)

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)

4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов (Москва)

5. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Санкт-Петербург)

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

7. Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев (Москва)

8. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва)

9. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов (Санкт-Петербург)

10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Республика Татарстан)

11. Наталья Хабибулина/Илья Княжук (Москва)

12. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край)

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!