Мишина и Галлямов вошли в предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию

Чемпионы мира 2021 года в парном катании, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, вошли в предварительный состав участников чемпионата страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Предварительный состав участников ЧР по фигурному катанию (парное катание)
1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Челябинская обл.)
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край)
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)
4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов (Москва)
5. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Санкт-Петербург)
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
7. Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев (Москва)
8. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва)
9. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов (Санкт-Петербург)
10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Республика Татарстан)
11. Наталья Хабибулина/Илья Княжук (Москва)
12. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край)
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30
-
12:11
-
11:48
-
11:35
-
10:50
-
10:07
-
09:45
-
09:16
-
07:44
-
07:37
-
00:52
- 15 декабря 2021
-
22:02
-
20:40
-
18:46
-
18:19
-
16:51
-
16:33
-
16:09