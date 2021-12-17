Мишина: планомерно движемся к тому, чтобы выдать идеальные прокаты на главных стартах

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о работе над программой в нынешнем сезоне. Спортсменка призналась, что получила удовольствие от выступления на этапах Гран-при в Сочи и Японии, где были заполнены трибуны.



«Конечно, приятно, что в Сочи и Японии мы выступали практически при полных трибунах, потому что на Гран-при в Европе зрителей было не так много.



А если говорить о программах, что можно улучшить, то мы планомерно движемся к тому, чтобы выдать идеальные прокаты ближе к концу сезона, на главных стартах», — приводит слова Мишиной пресс-служба Федерации фигурного катания.



Мишина и Галлямов в нынешнем сезоне возглавляют личный зачёт спортивных пар, набрав 30 очков.