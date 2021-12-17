Джонни Вейр на русском языке поздравил Елизавету Туктамышеву с днём рождения

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр обратился к чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой. Сегодня, 17 декабря, Туктамышевой исполнилось 25 лет.

«Лизочка, с днём рождения!» — написал Вейр по-русски в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фото с Туктамышевой.

Фото: «инстаграм» джонни вейра

В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал, однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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