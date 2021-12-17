Дмитрий Губерниев: в последнее время с Тарасовой не общался, она плохо себя чувствует

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал скорейшего выздоровления заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ранее появилась информация, что она находится в больнице. Тарасова не принимала участия в съёмках финала «Ледникового периода».
«Татьяне Анатольевне я желаю всяческого выздоровления! Она, конечно, фантастическая женщина, всей страной за неё переживаем. Она ведь вместе с Олегом Павловичем Табаковым комментировала открытие Олимпиады в Турине. Нас с Татьяной Анатольевной многое связывало, поэтому очень переживаю и рассчитываю, что она вернётся и на «Ледниковый период», и к комментарию фигурного катания. Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался: она плохо себя чувствует. Зачем её лишний раз тревожить?» — цитирует Губерниева «RT на русском».
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