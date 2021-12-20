Американский журналист отреагировал на резкую смену имиджа Алёны Косторной

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал резкую смену имиджа российской фигуристки Алёны Косторной. Спортсменка покрасила волосы в красный цвет.
«У нас новая коллега на YouTube. Это Алёна Косторная. Она покрасила волосы в красный цвет. Я замечаю у неё тенденции Эшли Вагнер. Алёна таким образом сохраняет наш к ней интерес и заставляет говорить о себе. Думаю, сейчас она на таком этапе карьеры, когда ещё получает удовольствие от всего этого. Может быть, такой поступок поможет ей справиться с давлением», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
Алёна Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России. Из-за перелома кисти фигуристка не сможет выступить на чемпионате России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
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