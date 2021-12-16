Лис: Косторная хочет выступать 4 года, но она с тренерами Тутберидзе не выдержит и 4 минут

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал ситуацию с травмой российской фигуристки Алёны Косторной. Спортсменка сломала кисть, работая над тройным акселем.
«Сразу же после получения травмы на этой неделе Алёна Косторная заявила, что хочет продолжать участвовать в соревнованиях в ближайшие четыре года. Хотя, со всех точек зрения, фигуристка без тройного акселя и четверных прыжков вместе с тренерами Тутберидзе не выдержит и четырёх минут! Даже представителям федерации пришлось прийти на каток осенью, чтобы оценить ситуацию. Этери Тутберидзе, как всегда, понимает важность контроля над ущербом. Нужно говорить публике то, что та хочет слышать, и она всё забудет. Главное, чтобы никто не обвинял королеву Тутберидзе.
Косторная в первом видео на своём YouTube-канале рассказала, что травма, полученная ею при исполнении тройного акселя, может случиться с любым фигуристом в любое время. Даже если не обращать внимания, что 18-летняя фигуристка всё время конфликтует со своими тренерами, не думаю, что она бы так говорила без разрешения тренеров. Интересно, скольких фигуристок заставляют работать над тройным акселем, чтобы победить Елизавету Туктамышеву в борьбе за третью путёвку на Олимпиаду?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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