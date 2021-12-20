Американский журналист: не верю, что Косторная вновь будет конкурентоспособна

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал высказывание российской фигуристки Алёны Косторной, которая заявила, что намерена выступать ещё четыре года.



«Алёна Косторная сказала, что хочет продолжать выступать ещё четыре года. Она сделала такое заявление сразу же после травмы. Но если посмотреть, как Косторная выступает в техническом плане и оценить изменения, которые произошли с её телом, движениями и вращениями…

Просто посмотрите, как по сравнению с 2020 годом у неё пропал тройной лутц. Посмотрите, что случилось с её тройным акселем. Взгляните, как изменились её вращения, посмотрите её последние выступления и те, что были в 2020-м, на пике её карьеры. Я не думаю, что без операции ей удастся вернуться к лучшей форме. К тому же мы слышим о напряжении между ней и тренерами. Я не верю, что она вновь будет конкурентоспособна», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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