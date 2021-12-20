Ирина Слуцкая: надо уметь проигрывать

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих принципах.

«Мои принципы. За всю свою насыщенную жизнь и яркую спортивную карьеру я сформировала для себя основные принципы, которые помогли мне добиться успеха. Делюсь ими с вами! Сохраняйте себе и пользуйтесь на здоровье:



1. Начинайте всегда с себя. Моим главным критерием успеха всегда было то, насколько чисто я откатала свою программу и выложилась ли на 100%. Медаль — это уже вторично.



2. Всегда делайте чуть больше, чем можете и чем умеете. Со временем это приведёт вас к очень высоким результатам.



3. Надо уметь проигрывать. Делать выводы, исправляться и идти вперёд, завоёвывать новые вершины.



4. Всегда по-настоящему любите то, что делаете. Иначе не имеет смысла.



5. Регулярно занимайтесь спортом. Вот увидите, ваш организм вас отблагодарит. Для себя я выбрала северную ходьбу», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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