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Дэвид Лис предположил, как закончатся соревнования фигуристок на чемпионате России

Дэвид Лис предположил, как закончатся соревнования фигуристок на чемпионате России
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Американский журналист Дэвид Лис дал свой прогноз на итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Вероятнее всего, первой станет Камила Валиева, второй — Анна Щербакова, третьей — Елизавета Туктамышева, а четвёртой — Александра Трусова. Смотреть будет интересно. Мне также любопытно, смогут ли Тарасова и Морозов обойти Мишину и Галлямова», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Короткую программу женщины представят 24 декабря, произвольную — 25-го. Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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