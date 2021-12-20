Дэвид Лис предположил, как закончатся соревнования фигуристок на чемпионате России

Американский журналист Дэвид Лис дал свой прогноз на итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Вероятнее всего, первой станет Камила Валиева, второй — Анна Щербакова, третьей — Елизавета Туктамышева, а четвёртой — Александра Трусова. Смотреть будет интересно. Мне также любопытно, смогут ли Тарасова и Морозов обойти Мишину и Галлямова», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Короткую программу женщины представят 24 декабря, произвольную — 25-го. Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!