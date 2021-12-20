Рика Кихира снялась с предолимпийского чемпионата Японии из-за травмы

Японская фигуристка Рика Кихира пропустит предолимпийский национальный чемпионат из-за травмы правой лодыжки, сообщает издание Yahoo Japan. Фигуристка травмировалась ещё в июле, однако до сих пор не сумела восстановиться.

По информации издания, участие в чемпионате Японии является обязательным критерием для отборы на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

19-летняя Кихира, подопечная канадского тренера Брайана Орсера, является двукратной чемпионкой Японии, двукратной победительницей чемпионата четырёх континентов, победительницей финала Гран-при.

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