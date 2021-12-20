Алиса Лью рассказала, как изменила свою программу перед Олимпиадой-2022

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о новых элементах в своей программе.
«Поначалу мне сложно давались новые элементы, но решение ввести в программу тройной аксель было совместным с моим тренером. Мы сделали это для получения нового опыта и возможностей», — цитирует Алису FigureSkatingOnline со ссылкой на пресс-конференцию перед Гран-при США.
Американка выигрывала бронзу юниорского чемпионата мира, серебро финала Гран-при, дважды становилась чемпионкой США. В 2020 году именно Лю уступила золото и серебро юниорского чемпионата мира россиянкам Валиевой и Усачевой соответственно. Алиса — первая американская фигуристка, которая выполнила четверной лутц. 16-летняя спортсменка занимает 11-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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