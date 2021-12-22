Елизавета Туктамышева: почему такая жиза?

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала пост в своём «инстаграме». Она перепостила две картинки, на которых обозначены желания девочки и женщины, и написала «Почему такая жиза», добавив смайл.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Елизавета вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Короткую программу женщины представят 24 декабря, произвольную — 25-го. На прошлогоднем чемпионате России, который состоялся в Челябинске, Туктамышева заняла седьмое место.

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