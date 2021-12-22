Елизавета Туктамышева: почему такая жиза?
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала пост в своём «инстаграме». Она перепостила две картинки, на которых обозначены желания девочки и женщины, и написала «Почему такая жиза», добавив смайл.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Елизавета вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Короткую программу женщины представят 24 декабря, произвольную — 25-го. На прошлогоднем чемпионате России, который состоялся в Челябинске, Туктамышева заняла седьмое место.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
09:38
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:58
-
08:47
-
08:31
-
07:48
-
07:41
-
07:30
-
03:17
-
02:37
-
01:53
-
01:31
-
01:04
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:24
-
00:08
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:38
-
19:53
-
19:42
Партнерский контент