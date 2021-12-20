Байер: победа Туктамышевой на Олимпиаде была бы самой приятной историей за долгое время
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Американский блогер и музыкант Джонатан Байер признался, что был бы очень рад победе российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Олимпийских играх в Пекине.
«Туктамышева символизирует спортивное долголетие, прыжки, упорство, настоящее женское катание. То есть все те вещи, которые мы любим в этом виде спорта. В ней есть это всё. Её победа на Олимпиаде была бы самой приятной историей в фигурном катании за долгое время. Я долго сомневался, поедет ли она вообще на Олимпиаду. А теперь я размышляю о её возможной победе», — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson.
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