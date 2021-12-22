«Подонки! Трое на одного». Александр Жулин — об избиении олимпийского чемпиона Соловьёва

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал информацию об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.



В комментарии к посту олимпийской чемпионки Татьяны Навки об этом инциденте Жулин написал: «Подонки! Трое на одного. Димка, всё будет хорошо».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.



Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.



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