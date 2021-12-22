Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Подонки! Трое на одного». Александр Жулин — об избиении олимпийского чемпиона Соловьёва

«Подонки! Трое на одного». Александр Жулин — об избиении олимпийского чемпиона Соловьёва
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал информацию об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.

В комментарии к посту олимпийской чемпионки Татьяны Навки об этом инциденте Жулин написал: «Подонки! Трое на одного. Димка, всё будет хорошо».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.

Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Приятные моменты». Александр Жулин показал фото с Татьяной Навкой и Филиппом Киркоровым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021